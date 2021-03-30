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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" dönemi başladı

İHA

Amasya’da yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Artık ışıksız yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler de yer alacak.
Amasya’nın Taşova ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" demesinin ardından, ilçede bulunan ışıksız yaya geçitlerine “kırmızı şeritler” çekildi.

Kırmızı çizginin hedefi sürücüler
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri uygulamasında ışıksız yaya geçitlerinde çizgilerin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekildi. Jandarma ekipleri çocukların yoğun olarak kullandığı okul bölgelerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada çocuklara “Yaya önceliği kırmızı çizgimiz” mesajı verildi.
Daha önceden "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği bu sefer ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanarak, sürücülere ''Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir'' mesajı verilerek devam edecek.
Yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırılacak.

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