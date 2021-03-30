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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaya önceliğine ‘kırmızı çizgi’ ile dikkat çekildi

İHA

Yaya önceliğine ‘kırmızı çizgi’ ile dikkat çekildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekilerek trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
Lise Caddesi'nde, 2021 yılı içerisinde yaya ve sürücülerin dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak adına12.00 ile 15.00 saatleri arasında devletin tüm unsurlarının katılımıyla uygulama yapıldı. Uygulamayla trafikte yaya önceliği vurgulandı.
‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz’ mottosu, ‘Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz’ sloganı ve ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ kampanyası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan V. Mustafa Atak, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Erbil Terbıyık, yaya geçitlerine kırmızıçizgi çizdi.

“Öncelik, sadece yaya geçitlerinde”
Yayaya önceliğin sadece yaya geçitlerinde ve kavşaklarda olduğunu vurgulayan Demirkale, yolun her tarafından yayaların, trafik akışını da etkilemeden sadece yaya geçitlerinden geçmesi gerektiğini söyledi. Sürücülere de ciddi bir görev düştüğünü fakat yayalarında çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Kaymakam Demirkale, “Biz bu etkinlikleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu, insanların her şeyden önce can sağlığıyla ilgili bir uygulamadır. Trafik kurallarının uygulanması adına denetleme için biz bu uygulama yapmıyoruz. Trafik cezası yenmesin diye bu kurallara uymuyoruz. Bu kural, hayatımızın trafik akışı içerisinde artık doğal bir hareketimiz olmalıdır. Bazı vatandaşlarımız bu işi bazen es geçebiliyor. Yaya geçidini gördüğümüzde durup bu kurallara uymayı içselleştirmemiz gerekiyor. Etkinliklerde amaçladığımız da budur” dedi.

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