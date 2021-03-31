Amasya'da kütüphane açıldı

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Amasya temsilciliği, Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen törenle Metin Yurdakul Kütüphanesi’ni açtı.

Açılış öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay, Hasene International çatısı altında yaklaşık 20 ülkede kurulmuş Hasene Dernekleri aracılığı ile dünyada 100'ün üzerinde ülkede çalışma yürüttüklerini söyledi. Abdullah Erbay, “Bu da Senin Olsun 3' projesi kapsamında Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu’na Kütüphaneler Haftası kapsamında kısıtlı imkanlar ile eğitim hayatını sürdürmeye çalışan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla, bireylerin değişmesine en önemli katkıyı sağlamak amacıyla Metin Yurdakul Kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

Açılışta konuşan ve kütüphaneye kitap yardımlarında bulunan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bireylerin değişmesindeki en önemli sayacın eğitim olduğunu düşündüğümüz ve Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu’nda açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanemize 5 yıldır Amasya Hasene Temsilciliği görevinde gönüllü hizmetlerde bulunan Metin Yurdakul ağabeyimizin ismini vererek gerçekleştirdik. Taşova Belediyesi olarak; 1000’i aşkın kitap ve eğitici oyunları kütüphanemizle buluşturduk. Metin Yurdakul Kütüphanesi’nde emeği olan Merhum Ömer Faruk Gültekin ve Merhum Asım Gültekin gibi değerli kardeşlerimizin kütüphanenin kurulum aşamasında gösterdikleri destek uzun yıllar boyu unutulamayacak” diye konuştu.

Kur'anı Kerim tilaveti ve duanın ardından Metin Yurdakul Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

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