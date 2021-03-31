Amasya Belediyesi ve Hizmet-İş arasında toplu sözleşme imzalandı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Biz bir aileyiz. Üreteceğiz, çalışacağız, kazanacağız”

Amasya Belediyesi ve Hizmetİş Sendikası arasında AKSAV çalışanlarını ilgilendiren bir yıllık toplu sözleşme imzalandı.

Anlaşmada toplam 632 personelin teknik personel, evlilik, çocuk sayısı ve eğitim gibi etkenler nedeniyle 3500 4800 lira arasında değişen personel maaşlarının yer aldığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “İnşallah arkadaşlarımızın mutlu olmasını sağlamış olacağız. Biz burada bir aileyiz. Üreteceğiz, çalışacağız, kazanacağız” dedi.

Her alanda birinciliği hedefleyen Amasya Belediyesi’nin 2 yıllık çalışmalarını değerlendiren Başkan Sarı, “Nasip olursa 2. yılımızı dolduruyoruz, 3. yıla geçerken 2 yıl içinde neler yaptığımızı da kamuoyuna deklare edeceğiz. Yaptıklarımızın sunumunu yapacağız. 5 Nisan Pazartesi günü Türkiye’de ilk olan belediyeye ait hidroelektrik santralinin temelini atacağız. Akdağ’da temel attıktan sonra akşam da 2 yılın hesabını verircesine bölgeden ya da ulusal basın mensuplarının sorularına talebe gibi cevap vereceğiz. Tembel talebe miyiz akıllı mıyız notumuzu hemşerilerimiz verecek. Yaptığımız her işin hesabını vermek için fırsat arıyoruz. 2. sınıftan 3’üncü sınıfa geçerken imtihan dönemimiz olacak. O konuda ne kadar gazeteci varsa hodri meydan çağırın siz sorun biz cevaplayalım” diye konuştu.

Hizmetİş Sendikası Amasya Şube Başkanı İsmail Pazar ve belediye personeli Başkan Sarı’ya desteği dolayısıyla teşekkür ettiler. Törende Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.