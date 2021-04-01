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Hassas burunlu köpeklerle didik didik aradılar

İHA

Hassas burunlu köpeklerle didik didik aradılar

Yeni tip korona virüs (Kovid19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Amasya’da, jandarma ekipleri Taşova ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.
Amasya'da korona virüs vakasında artış dikkat çekerken, Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Jandarma ekipleri araçlar ve kişiler üzerinde uygulama ve HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi.
Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, AmasyaErzincan karayolu üzerinde adeta kuş uçurtmuyor. Belirlenen farklı noktalarda yürütülen çeşitli uygulamalarla, ilçeye girişte sıkı bir denetim sağlanmış oluyor.
Ayrıca Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel eğitimli köpekler, doğuştan var olan keskin koku alma yetenekleri ve aldıkları eğitim sayesinde suçlulara göz açtırmıyor. Uygulama esnasında durdurulan araçlarda hassas burunları sayesinde arama yapan köpekler jandarma ekiplerine destek oluyor.

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