Amasya´da işletmelerini açan esnafın morali yükseldi



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca yayınlanan risk haritasında `çok yüksek riskli´ iller arasında yer alan Amasya´da, 4 ayı aşkın sürenin ardından tedbirlerini alarak işletmelerini açan esnafın yüzü güldü. Esnafı ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı, bol kazanç temennilerini ileterek Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimlerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı´nın ardından açıklanan kafe ve restoranların yüzde 50 kapasite ile müşteri alacağı haberi esnafın yüzünü az da olsa güldürdü. Uzun zaman sonra müşteri almaya başlayan esnaf memnun olduklarını söyledi.

13-19 Mart tarihleri arası risk haritasında her 100 bin kişide 194,04 oranına sahip Amasya'da bu oran 26 Mart haritasında 279,89´a yükseldi.

VALİ MASATLI´DAN TEDBİR VURGUSU

Artan vakalarla birlikte tedbirlerin artırıldığı şehirde, Vali Mustafa Masatlı, HES kodu sorgulaması denetimlerine katıldı. Kontrollü normalleşmenin ardından kentte yüzde 50 kapasiteyle açılan kafe, restoran, pastane gibi işletmeleri de ziyaret eden Masatlı, iş yerlerinde de denetim yaptı. Esnafa hayırlı işler dileyen Vali Masatlı kurallara uyulması gerektiğini, tebdirlere uyulması halinde özlenen günlere geri dönüleceğini ifade etti. Masatlı ayrıca, "Bizim burada almış olduğumuz kamusal tedbirlerden ziyade vatandaşlarımızın tedbirlere uyması her şeyin üstündedir. Eğer vatandaşlarımızla birlikte tedbirlere uyarsak inşallah en kısa sürede de bu hastalığı başta ilimiz olmak üzere ülkemizden de defetmiş oluruz" dedi.

İşletme sahipleri ise uzun bir aradan sonra yeniden müşterilerine hizmet verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

`RAMAZAN BAYRAMI´NDAN SONRA İNŞALLAH ÇİFTE BAYRAM YAPARIZ´

İşletme sahibi Hicabi Bahçıvan, "5 ay 10 gündür kapalı duruyorduk. İşyerimizi de açtık, İnşallah Ramazan Bayramı´ndan sonra çifte bayram yaparız. Şimdiye kadar kısmen paket servisleri ile işimizi götürmeye çalıştık ama oda arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor. Bu süreçte, büyük mağduriyet yaşandı. İnşallah elbirliği ile bu memleket bu beladan kurtulur, dünya kurtulur. Alınan bu yeni karar, bizlere kazançtan daha çok moral ve motivasyon oldu" dedi.

`ESNAF DA EVİNE EKMEK GÖTÜRECEK´

Restoran müşterisi Sevim Hendek ise, "Uzun zaman sonra ilk defa dünürümle dışarı çıktık. Valla çok iyi oldu. Esnafın da evinde bir ailesi var, onların da para kazanması lazım. Onun için çok iyi oldu, ben memnunum. Kendi adıma maskeye, mesafeye ve temizliğe çok önem veriyorum. İnşallah kısa zamanda bu beladan kurtulacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-04-01 12:14:07



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