Amasya’da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Amasya’da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Samsun karayolu Akören mevkiinde kavşaktan yolan çıkan Mustafa Demir’in kullandığı 05 FA 183 plakalı otomobil, Murat Ateş yönetimindeki 60 ABH 329 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Metrelerce sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralı halde ambulansla Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 65 yaşındaki Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokat istikametine doğru gitmekte olan otobüsün camında ve ön kısmında hasar oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri kaza alanında inceleme yaptı. İncelemenin ardından, hurdaya dönen otomobil daha sonra kaza alanından kaldırıldı.

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