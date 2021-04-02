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Demirkale: “Daha rehavete kapılmanın zamanı değil”

İHA

Demirkale: “Daha rehavete kapılmanın zamanı değil”

Merzifon Kaymakam Gürkan Demirkale, korona virüsle mücadelenin bitmediğini vurgulayarak rehavete kapılmanın zamanı olmadığını söyledi.
Bazı kısıtlamaların azaltıldığı bir döneme girilmesi üzerine uyarılarda bulunan Kaymakam Demirkale, “Bu süreçte rehavete kapılıp daha da sıkıntılı durumlarla karşılaşmamız için tedbirli olmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bu süreç bitmedi, devam ediyor. Devam eden süreç içerisinde de tedbirlerimize daha özen göstermemiz lazım. Maskesine mesafesine dikkat edenlerde ciddi manada korunma oluyor, bu konuda bu üçlü kurala devam edeceğiz. Denetimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Ama özellikle de kıymetli vatandaşlarımızdan bu süreçte bu kurallara çok dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü bu maraton bitmedi, inşallah hızlı aşılamalarla birlikte bu sürecinde sonuna doğru geliriz. Daha rehavete kapılmanın zamanı değil” dedi.

“Ev içi ziyaretlerden uzak duralım”
Virüsün ev içi ziyaretlerden bulaştığını belirten Demirkale şu şekilde konuştu:
“Filyasyon dediğimiz bir çalışma var. Dolayısıyla bir kişiye Kovid bulaştıktan sonra nereden aldığını ve kimlerle temas ettiği üzerinde detaylı bir şekilde çalışılıyor. Sadece bizde değil, iş çok büyük çoğunlukta tüm Türkiye’de olduğu gibi aile içi ziyaretler, taziyeler, cenazeler, kendi içinde düğünnikah törenleri olabiliyor, aile içinde etkinlikler olabiliyor bu konulardan uzak durmak gerekiyor. Ev içi ziyaretleri dediğimiz konuya da herkesi dikkatli olmaya, birazcık sosyal etkinlikler konularında duyarlılık göstermeye davet ediyoruz. Çünkü bununla ilgili bir yasak yok evlerin içinde ne olduğunu biz bilemeyiz, genelde ağırlıklı olarak vakalar ev içi ziyaretlerinden ortaya çıkıyor.”

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