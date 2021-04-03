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Amasya Valisi Masatlı: “Eskiden çiftçilerimize bu kadar teşvik, destekleme yoktu” "Şeker var. Un var. Yağ var. Artık helva yapmak çiftçilere kalmış"

İHA

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yaptığı 395 milyon TL'lik destekleme ödemesine işaret ederek "Eskiden bu kadar teşvik yoktu, bu kadar destekleme yoktu. Devletimiz her yanı ve yönüyle çiftçilerimize destek oluyor" dedi.

Amasya Valisi Masatlı: “Eskiden çiftçilerimize bu kadar teşvik, destekleme yoktu” "Şeker var. Un var. Yağ var. Artık helva yapmak çiftçilere kalmış"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere yaptığı 395 milyon TL’lik destekleme ödemesine işaret ederek “Eskiden bu kadar teşvik yoktu, bu kadar destekleme yoktu. Devletimiz her yanı ve yönüyle çiftçilerimize destek oluyor” dedi.
Kentte yaşayan çiftçilere yüzde 75’i Amasya İl Özel İdaresi kaynaklarından finanse edilen çilek fidesi dağıtım töreninde son dönemde her hafta ayrı bir ürün desteği sağladıklarını anlatan Vali Masatlı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışarak, üreterek, teknoloji geliştirerek kalkınacak ve insanımızın refah seviyesini arttıracağız. 2000’li yıllardan önce tarımda ve diğer alanlarda bu denli büyük teşvikler yoktu. Şimdi ise hükümetimiz, üreticimize katkı sağlamak adına çeşitli kalemlerde birçok destek sağlamaktadır” diye konuştu.
Tarımda yeni hedeflerin belirlendiği kentte elma, kiraz, cennet hurması, nohut, ayçiçeği, incir ve yonca üretimini desteklemek için projeler hayata geçirdiklerini, son olarak çilek üretimini destekleme projesi kapsamında 300 bin adet çilek fidesi ve 6 bin kilo malç naylonunu çiftçilere dağıttıklarını anlatan Masatlı, “Devletimiz her yanı ve yönüyle çiftçilerimize destek oluyor. Bundan sonra yapılacak husus tamamıyla çiftçilerimizle ilgili. Şeker var. Un var. Yağ var. Artık helva yapmak size kalmış. Helva yapıp bize sunmak size kalmış. İnşallah bu alın teriyle ekeceğiniz ürünlerden istediğinizden daha fazla ürün elde edersiniz. İstediğinizden daha fazla satarsınız” şeklinde konuştu.
Çiftçilere fidelerin dağıtıldığı törende, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de yer aldı.

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