Sakatlar Derneğine Kızılay’dan kitap desteği

Türk Kızılay'ı Suluova Temsilciliği ile Suluova Genç Kızılay üyeleri tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi kütüphanesine kitap desteğinde bulunuldu.

29 Mart4 Nisan Kütüphane Haftası kapsamında yapılan etkinlikte, Sakatlar Derneği’ni ziyaret eden Türk Kızılay Suluova Temsilciliği ve Suluova Genç Kızılay Gönüllüleri üyeleri kitaplık ve kitap bağışında bulundu. Kitap bağışında önemli rol sergileyen Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunu Ayşe Nur Yüce’nin bağışladığı kitaplar Sakatlar Derneği’ne teslim edildi. Farklı konulardaki 200 adet kitap, Sakatlar Derneği’nde daha önce oluşturulan kitaplığa yerleştirilerek kütüphanedeki kitap kaynağı zenginleştirilmiş oldu. Etkinlik sonrası Suluova Genç Kızılay Gönüllüleri kent merkezinde gönüllüol.org ile ilgili tanıtım broşürü dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.

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