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Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Amasya yeni haftaya yağışlı başlayacak

İHA

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Amasya yeni haftaya yağışlı başlayacak

Meteoroloji, Amasya ve çevresinde bu gece başlaması tahmin edilen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat
Amasya’da bu gece geç saatlerde başlayıp pazartesi gün boyunca etkili olacak kuvvetli, çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat!" başlığıyla atılan mesajda Amasya Valiliği, Samsun Valiliği, Sinop Valiliği, Ordu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarının yanı sıra bir çok il etiketlendi.
Özellikle Amasya’nın tüm ilçelerinde etkili olacak sağanak yağış, yer yer kuvvetli rüzgar şeklinde devam edecek olup, Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına ( 6090 km/saat ) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Pazartesi akşam saatlerine doğru etkisini azaltacak yağış için meteoroloji, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren, yarın (05.04.2021 Pazartesi) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına (6090 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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