Rektör Elmacı: “Demokrasi, milli irade ve devletimizin her zaman yanındayız”

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Bildirinin Türk demokrasisine zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda iç ve dış düşmanları da cesaretlendirdiğini ifade eden Rektör Elmacı, “Milletimizin iradesini yok sayarak gece yarısı bildiri yayınlamak suretiyle bu millete, demokrasiye ve milli iradeye saldırılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Elmacı, “Demokrasi ve milli iradeyi ortadan kaldırmak isteyenlere karşı demokrasi, milli irade ve devletimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

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