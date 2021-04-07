'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi



Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) AMASYA'da bir grup genç, Polis Haftası dolayısıyla 'kavga' ihbarında bulunup, mahalleye çağırdıkları polislere pasta keserek, sürpriz yaptı.

Savadiye Mahallesi'nin muhtar azası Ramazan Asarkaya ile bir grup genç, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, mahallelerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Grup, olay yerine gelen polis ekibine ise Polis Haftası dolayısıyla pasta ile sürpriz yaptı. Şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti.

Muhtar azası Asarkaya, "155'i arayarak, mahallemizde kavga olduğu yönünde ihbarda bulunduk. Sağ olsunlar, 2 dakika içinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve Polis Haftası'nı kutlamak için bir sürpriz yaptık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2021-04-07 09:39:49



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