Okul servis sürücülerine eğitim verildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik seminer düzenlendi.

Müftülük salonunda düzenlenen seminerde konuşan Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, önceliklerinin çocukların güvenli ulaşımını sağlamak olduğunu söyledi.

Mustafa Tümer, seminerimizin sloganını “İyi Dersler Şoför Amca” olarak belirledik. Servis sürücüleri taşıma işlemi esnasında öğrencilerin oturarak, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak gideceği yere kadar götürmek, getirmek, servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almaması, küçük öğrencilere inme binme sırasında yardımcı olması için rehber personel bulundurması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Muharrem Keskin ve Uzman Jandarma Çavuş Gökmen Özbey tarafından servis sürücülerine slayt sunumu eşliğinde 2928 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri hakkında ve trafikte uymaları gereken konularla ilgili bilgiler verildi.

Seminer katılan sürücülere katılım belgeleri ve broşür verilmesi ile sona erdi.

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