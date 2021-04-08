`Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım´

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım´

DHA

`Ev içi bulaşlara çok sık rastlıyoruz, evlerde de kurallara uyalım´


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde kırmızı renkle yer alan Amasya´da, alınan önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor. Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla beraber salgında bulaş hızının da arttığını belirten Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, "Ev içi bulaşlar çok sık rastladığımız konu. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına evlerde ve dışarıda uyulmalı" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Amasya´da 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 279.89 olan vaka sayısı, 370.50´ye çıktı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak tedbirlere ve uyarılara rağmen kentte kalabalıkların artış gösterdiği görülüyor. Amasya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, önlemlere herkesin uyması gerektiğini vurguladı.
'EV İÇİ BULAŞLAR ÇOK SIK RASTLADIĞIMIZ BİR DURUM'
Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla beraber salgında bulaş hızının da arttığını belirten Dr. Erman Zengin, "Özellikle Sağlık Bakanlığımızın risk haritasında Amasya ve Karadeniz bölgesinde 100 binde yüzün üzerindeki iller olarak kırmızı olarak vaka artışımız gözükmekteydi. Tabi bununla ilgili tedbirleri alıyoruz, sağlık teşkilatı olarak gerekeni yapıyoruz. Ev içi bulaşlar çok sık rastladığımız konu. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına evlerde ve dışarda uyulmalı. Vatandaşlarımız bu noktada bizim sağlık teşkilatımıza, emniyet güçlerimize, kolluk kuvvetlerimize destek olurlarsa umarım bu pandemi sürecinde vakalarımızı hızla düşürerek kontrol edebilir düzeylere de düşüreceğiz" dedi.
'MUTLAKA AŞILARINI YAPTIRSINLAR'
Zengin, "Maske, mesafe ve hijyenin yanında aşıya da değinmek isterim. Mutlaka tüm vatandaşlarımızın özellikle 60 yaş üstü de açıldı ve aşı gruplarına dahil edildi. Bu vatandaşlarımızın da hepsini aşı olmaya davet ediyoruz. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bunun yanında kronik hastalığı olan vatandaşlarımız da öncelikli grup olarak açıklandı. Onlar da aşılarını yaptırsınlar mutlaka. Özelikle aşılamayla birlikte 65 yaş üstünü bitirmiştik ilimizde. 65 yaş üstü vakalarda da ciddi bir düşüş görüyoruz. Hastane doluluklarımız da bu oranda düşmüş oluyor. Bu yüzden aşı noktasında da mutlaka vatandaşlarımız duyarlı olup aşılarını yaptırsınlar. Bunun dışında da il olarak vaka artışları noktasında resmi kurumlarımızda, okullarımızda, vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmalarında ciddi bir yol kat ediyoruz. Bunla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Valiliğimiz bünyesindeki il salgın denetim merkezlerimizin bünyesindeki denetim ekipleri, kurum amirlerimiz de dahil olmak üzere herkes sahada bunla ilgili gerekli tedbirleri sahada uygulamaya çalışıyor. Umarım bunun karşılığında da vaka sayımızda ciddi düşüşler elde edeceğiz diye düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-04-08 10:48:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz
YEREL HABERLER Bu kasapta her şey şehit ailelerine ücretsiz
Okul servis sürücülerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Okul servis sürücülerine eğitim verildi
Suluova’da 312 konutun anahtar teslimi yapılacak
YEREL HABERLER Suluova’da 312 konutun anahtar teslimi yapılacak
Muharrem öğretmen hak arama dersiyle örnek oldu
YEREL HABERLER Muharrem öğretmen hak arama dersiyle örnek oldu
'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
YEREL HABERLER 'Kavga' ihbarına gelen polislere pasta sürprizi
‘Mahallede kavga var’ diye çağrılan polislere pasta sürprizi
YEREL HABERLER ‘Mahallede kavga var’ diye çağrılan polislere pasta ...
İhbara giden polislere öğrencilerden sürpriz
YEREL HABERLER İhbara giden polislere öğrencilerden sürpriz
Başkan Sarı: “Amacımız mutlu ve güvenli bir Amasya”
YEREL HABERLER Başkan Sarı: “Amacımız mutlu ve güvenli bir Amasya”
Amasya Belediye Başkanı Sarı: “Türkiye’de HES kuran ilk belediye olacağız”
YEREL HABERLER Amasya Belediye Başkanı Sarı: “Türkiye’de HES kuran ...