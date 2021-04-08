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Amasya'da polisler aşılanıyor

DHA

Amasya'da polisler aşılanıyor


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da İl Emniyet Müdürlüğü personeli koronavirüse karşı aşılanmaya başlandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü personeli bugün aşılanmaya başlandı. Halka aşı çağrısında bulunan Amasya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, "Bugün emniyet teşkilatımızın da öncelikli risk grubu arasında aşılarının açılmasıyla beraber İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekiplerimiz emniyet personelimizi aşılamaya başladı. Tabi bununda polis haftasına denk gelmesi münasebetiyle anlamlı bir birleşme oldu. Umarım aşımızı Amasya´mızda en hızlı bir şekilde uygulayıp pandemi sürecinde salgının hızını da azaltarak salgının tam anlamıyla önüne geçmiş oluruz" şeklinde konuştu. 
Aşı olan polis memuru Tuncay Aymaz ise, "Devletimiz bize bu imkanı verdiği için minnettarız. Herkes aşısını olsun. Mutluyuz´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-04-08 15:25:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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