Polislerden HES kodu sorgularken yürekleri ısıtan davranış HES kodunu sorguladıkları yaşlı kadına içecek aldılar

Amasya’da iki polis memuru, HES kodu sorgulaması yaptıkları yaşlı kadına isteği üzerine içecek aldılar. 10 Nisan Polis Günü öncesi yürekleri ısıtan o anlar kameralara da yansıdı.

Korona virüs (Kovid19) salgını tedbirleri kapsamında kent merkezinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapan polisler Serhat Dipi ve Yunus Pek karşılaştıkları yaşlı bir kadının bilgilerini sorguladı. Elinde iki ekmek bulunan kadının “Meşrubat alamadım” demesi üzerine yakındaki bir büfeye giden polisler yaşlı kadının istediği içeceği alarak köyüne yolcu etti. Yürekleri ısıtan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşlı kadınla polislerin arasında geçen diyaloğu izlerken çok duygulandığını belirten Türk SağlıkSen Amasya Şubesi Başkanı Şemsettin Dümen, “Polisler yaşlı kadına saygıyla ve şefkatle yaklaştılar. Onları tebrik ediyorum” dedi.

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