Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da Suriye uyruklu kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kentte yaşayan Suriye uyruklu ismi açıklanmayan kadın, elindeki şiş nedeniyle parmağındaki yüzüğü çıkartamadı. Bunun üzerine Amasya Şerafettin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden kadının parmağındaki yüzük burada da çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye erleri, yüzüğü çıkardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI

2021-04-10 15:10:38



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