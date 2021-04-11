Yaklaşık 9 yaşındaki dişi kedi Mercan hem köpek yavrularına hem de civcivlere annelik yapıyor.

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Kemal Ciğer ve kızı Semanur Ciğer’in dişi kedileri Mercan doğrum yaptıktan bir süre sonra yavrularını kaybetti. Evde aynı zamanda köpek ve civcivler de bulunuyor. Kedi Mercan yavrularını kaybettikten sonra annelik duygusuyla evde bulunan hem köpek yavrularına hem de civcivlere annelik yapıyor.

Mercan’ın sahibi Kemal Ciğer, “Çocukluğumdan beri ne bileyim böyle kedidir, kuştur, köpektir, civcivdir meraklıyım, hevesliyim. Bakıyorum, büyütüyorum. Bu bizim kızımız 9 yaşında adı Mercan. Normalde bunun annesi bir köpek. Köpek büyüttü bunu. Belki ondan sebep köpekle arası çok güzel. Yaklaşık 5 senedir de böyle civcivlere annelik yapabiliyor. Şimdi bizim bir kızımız var (Kızımız: Köpek) onun adı da Çirkin. Yaklaşık hemen hemen aynı günde doğum yaptılar birer gün arayla. Onu biz tesadüf fark ettik. Bu kızımız son doğumunda 2 tane yavrusu vardı. Yavruları ölünce bizim de kızımız var (köpek) Çirkin’imiz. Kendi yavruları ölünce biz fark ettik ki köpeğin yavrularını emziriyor" dedi.

Kemal Ciğer ve kızı Semanur Ciğer, “Bundan önceki civcivlere, tavuklara hepsine sahip çıkardı. Zaten diğer köpeğimin ismi Köpük'tü, o büyüttü Mercan’ı. Beraber büyüdüler yani köpekle kedi bir arada büyüdüler. Üşüdüğü zaman köpeğin yanına geçerdi. Ondan sonra Çirkin’in (Çirkin: Köpek) yavrularını emzirmeye başladı. Onları o emzirdi sayılır. Süt anneleri” diye konuştu.

Kedi Mercan’ın annelik yaptığı yavru köpekler büyüdü, 2 aylık oldu ama Mercan civcivlere annelik yapmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.