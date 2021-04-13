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Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: “Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar”

İHA

Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: “Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar”

Amasya’da yaşayan çiftçi Mehmet Gülsoy, tarlasında satamadığı ıspanaklarının tıpkı soğan ve patates gibi TMO tarafından alınarak halka dağıtılmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depolardaki soğan ve patateslerin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak olmasından memnuniyet duyan 61 yaşındaki Gülsoy, para etmediği için tarlasında kalan 20 tondan fazla ıspanağın da aynı şekilde halka ulaştırılması çağrısında bulundu.
Çağrısını sosyal medya hesabından da duyuran evli ve 2 çocuk babası Gülsoy, “Benim de ıspanağım var. Onu da satın alıp halka dağıtsınlar. Ayrıca kendi şehrimde isteyen varsa da tarlam müsait. Gelsin bedava götürsün” dedi.
Merkeze bağlı Dadı köyündeki 10 dönümlük arazisinin yarısına ekim ayından bu yana 3 parti ıspanak ektiğini ancak değerini bulamadığı için tarlada kaldığını hatırlatan Mehmet Gülsoy, “Satılmıyor. Çünkü pazar değerini kaybetti. En son sattığımız mahsulün kilosunu 80 kuruştan verdik. Tohumu, gübreyi, diğer masrafları hesaba bile katmıyoruz. Komşumun 30 dönümlük alanda ıspanağı vardı. O bozdu. Çünkü fiyatlar çok düşüktü. Bu ayın 20’sine kadar fiyat yükselmezse biz de bozmak zorunda kalacağız” diye konuştu.
Halktan çok faydalı bir sebze olan ıspanaktan tüketerek üreticiye destek olmalarını isteyen Gülsoy, çeşitli yemeklerin yanı sıra salata, pasta ve böreklerde de kullanıldığına değindi.

"Ispanak bende 80 kuruş, manavda 5 lira"
Kasım ayında korona virüse (Kovid19) yakalanması dolayısıyla 2 hafta boyunca ailecek evde karantinada kaldıkları için serasında ekili marulları satamayıp zararının arttığını anlatan Gülsoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Üretin’ dedi. Üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Onun için acil şekilde hal yasasının çıkması lazım. Aradan aracıların kalkması lazım. Ispanak bende 80 kuruş. Manavda 5 lira. Bu nasıl oluyor anlayamıyorum” şeklinde konuştu.

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