Her sabah papağan Bitik’in söylediği “Ölürüm Türkiye’m” parçasıyla kalkıyorlar

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Fatih Balcı, her sabah sultan papağanı Bitik’in ıslıkla söylediği “Ölürüm Türkiye’m” parçasıyla kalkarak işe gidiyor.

Çocuklarından heveslenerek bir tane kuş alan Balcı’nın papağan Bitik’in dışında birçok kuşu bulunuyor. Papağan Bitik, ıslıkla söylediği Ölürüm Türkiye’m ile sadece Fatih Balcı’yı değil bütün evdekileri de kaldırıyor. Belediyede işçi olarak çalışan Fatih Balcı, “Bu kuş işine biz çocuklardan heves aldık. Bir tane kuş aldık evimize sonra baktık ki çocuklar da kuşları seviyorlar. Kuşlar bir iki derken üremeye başladı. Sahiplendirmeye başladık. Kuşları da seviyoruz. Benim bir tane kayınbiraderim vardı, uzman çavuş kendisi. Bunu yavruyken almış, sultan papağanı bu. 'Ölürüm Türkiye’m' şarkısını ıslıkla söyleye söyleye buna öğretmiş. Biz de bir sabah baktık, işte kendisinin de tayini çıkmış. Bunu da bize verdi sağ olsun. Sabah bir uyandık Ölürüm Türkiye’m ıslık sesi geliyor bir yerden. Bir baktık ki bu Bitik adını verdiğimiz sultan papağanımız Ölürüm Türkiye’mi çalıyor. Bazen de İzmir Marşı’nı da çalıyor ıslık halinde. Bu bizim canımız oldu. Yanına da bir tane eş aldık, yavruları olursa sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Biz şaşırdık önce bir yerden bir ıslık sesi geliyor acaba dedik çocuklar falan mı çalıyor. Odanın kapısını bir açtım baktım ki Bitik’ten geliyor ses. Ölürüm Türkiye’m. Her sabah Ölürüm Türkiye’m ile kalkıyoruz, uyanıyoruz, işe öyle gidiyoruz yani" dedi.

Kuşları çok seven Balcı, evinin bir odasını kuşlara ayırdı. Muhabbet kuşundan papağana türlü türlü kuşları bulunuyor. Balcı, yumurtlayan kuşların yavrularını da çevresindekilere sahiplendirerek hayvan sevgisi aşılıyor.

