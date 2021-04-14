Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu

İHA

Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu

Şehzadeler şehri Amasya'da Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri öncesi Harşena Kalesi'nin zirvesine çıkarak konser veren belediye bandosu, bu geleneği 157 yıldır yaşatıyor.
Ramazan'ın ilk iftarında bu geleneğin sürdürülmesi için bando takımıyla Harşena Kalesi'ne çıkan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, iftar topunu da ateşlediler. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi.
14 farklı medeniyete ev sahipliği yapan Amasya'nın Türkİslam kültürünün önemli unsurlarını barındırdığını belirten Vali Masatlı, "Amasya'da ramazanlar diğer şehirlerimize göre daha farklı geçiyor. Bu sene de salgına rağmen, inşallah farklı geçecek. 157 yıllık geleneğimiz burada devam ediyor. Bu tür geleneklerin her zaman yaşatılması gerekiyor. Ramazan ayının, birliğimize, beraberliğimize, yardımlaşma duygumuza katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.
Ramazan’ın birlik, bereket ve paylaşma anlamı taşıdığını anlatan Başkan Sarı da, “Bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla Amasya halkı evlerinde, biz de onların evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bando ekibimizle evlerinde kalan Amasyalılara konser vereceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da 157 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Amasya'da 157 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
Amasya Valisi Masatlı: “Patates ve soğanları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “Patates ve soğanları en kısa ...
Her sabah papağan Bitik’in söylediği “Ölürüm Türkiye’m” parçasıyla kalkıyorlar
YEREL HABERLER Her sabah papağan Bitik’in söylediği “Ölürüm ...
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: “Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar”
YEREL HABERLER Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: “Benim ...
Amasya Belediye Başkanı Sarı açıkladı: Ramazan’da içme suyu ücretsiz
YEREL HABERLER Amasya Belediye Başkanı Sarı açıkladı: Ramazan’da ...
Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür 35 yıllık soğan üreticisi: “Cumhurbaşkanımız almasaydı depomuzdaki mallarımızı dökecektik"
YEREL HABERLER Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür 35 ...
4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü
YEREL HABERLER 4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa ...