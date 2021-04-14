Vali Masatlı: “Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatlı: “Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak”

İHA

Vali Masatlı: “Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İlimizin 5. OSB’si olan Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacaktır” dedi.
Organize sanayi bölgeleri üst kurul toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, kentin sanayi altyapısını güçlendirmek amacıyla ilk etapta mevcut organize sanayi bölgelerinin genişleme çalışmalarını başlattıklarını daha sonra Taşova’nın mevcut konumu ve potansiyelini göz önünde bulundurarak ilçede karma OSB kurulması için çaba sürdürdüklerini belirtti.
Yoğun çalışmalar ve çeşitli bakanlıklarla gerçekleşen istişareler neticesinde Amasya Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesinin 363 sicil numarasıyla kurulduğuna değinen Masatlı, “Bu sürecin olumlu olarak neticelenmesinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni kurulan Taşova OSB hem ilçemizin hem de Amasya’nın ekonomisi ve istihdamına büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmelerle de mevcut OSB’lerin arıtma tesislerinin yatırım programına alınmasının kararlaştırıldığına da dikkat çeken Mustafa Masatlı, OSB’lerdeki genişleme çalışmalarında ise son aşamaya gelindiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu
YEREL HABERLER Amasya'nın 157 yıllık Ramazan bandosu
Amasya'da 157 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Amasya'da 157 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
Amasya Valisi Masatlı: “Patates ve soğanları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “Patates ve soğanları en kısa ...
Her sabah papağan Bitik’in söylediği “Ölürüm Türkiye’m” parçasıyla kalkıyorlar
YEREL HABERLER Her sabah papağan Bitik’in söylediği “Ölürüm ...
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: “Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar”
YEREL HABERLER Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: “Benim ...
Amasya Belediye Başkanı Sarı açıkladı: Ramazan’da içme suyu ücretsiz
YEREL HABERLER Amasya Belediye Başkanı Sarı açıkladı: Ramazan’da ...
Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür 35 yıllık soğan üreticisi: “Cumhurbaşkanımız almasaydı depomuzdaki mallarımızı dökecektik"
YEREL HABERLER Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür 35 ...
4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü
YEREL HABERLER 4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa ...