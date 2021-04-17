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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da 4 yeni ambulans dualarla hizmete girdi

İHA

Amasya’da 4 yeni ambulans dualarla hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Amasya’ya gönderilen tam donanımlı 4 yeni acil yardım ambulansı dualarla hizmete girdi. Vali Mustafa Masatlı, sağlık filosunun gücünü artıracak yeni ambulanslarla birlikte kentteki acil yardım ambulansı sayısının 44’e ulaştığını belirtti.
Vali Masatlı, “Eskiden hiçbir teknik ekipmanı bulunmayan hasta nakil ambulansları bile kısıtlı sayıdayken şuanda devletimiz tam donanımlı ambulanslar, paletli ambulanslar ve hatta helikopter ve uçak ambulanslar ile ülkemizin en ücra köşelerinde yardıma ihtiyaç duyanların imdadına koşmaktadır. Sadece yurtiçindeki değil, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da ihtiyaç duydukları her an uçak ambulanslarla ülkemize taşınarak tedavileri gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.
Yeni ambulanslar AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Onur Kurnaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın da katılımıyla dualarla hizmet vermeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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