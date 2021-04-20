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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden emniyete sıfır araç desteği

İHA

Belediyeden emniyete sıfır araç desteği

Suluova Belediyesi tarafından Suluova İlçe emniyet Müdürlüğüne araç desteği sağlandı.
Suluova'nın daha huzurlu ve daha güzel bir kent olması için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Suluova Belediyesi, kentte hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalara devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünün güvenlik ve asayişi sağlamak üzere ihtiyaç duyduğu hizmet aracını İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan'a teslim etti.
Polis Haftası'nda teslim etmeyi arzu ettiklerini ama prosedür gereği çalışmaların uzadığından teslim tarihinin bu güne nasip olduğu dile getiren Başkan Üçok, "Hemşehrilerimizin güvenliği ve sağlığı için özellikle pandemide gece gündüz demeden fedakarca çalışan Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğümüze belediye olarak hibe araç desteğinde bulunduk ve aracımızı Emniyet Müdürümüz Ahmet Ceyhan'a teslim ettik. Allah, kazasız, belasız bir şekilde başarılı görevlerde kullanmayı nasip etsin. Hayırlı olsun" dedi.
Suluova'da kamu kurumları arasında güzel bir uyum olduğunu ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, "Kamunun kendi içerisinde hakikaten ciddi bir uyumu var. Belediyelerin, mahalli idarelerin emniyet teşkilatımızın yanında olmasından fevkalade mutluyuz. Özellikle pandemi döneminde Suluova Belediyemizin emniyet güçlerimize desteği bu ilk değil. Çalışma arkadaşlarım adına değerli Başkanımız Fatih Üçok'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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