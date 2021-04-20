Kaymakam Demirkale: “Kurallara riayet edin”

Korona virüs denetimlerine devam eden Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, normalleşebilmek için korona virüsle mücadele kurallarına riayet edilmesini istedi.

Kovid19 ile mücadele kapsamında, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlerdeki denetimler sıkı tutuluyor. 19 Nisan 2021 günü Pazartesi pazar alanı, toplu taşıma araçları, otogar, ticari taksi ile çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaflarda belirlenen tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrolleri yapıldı.

Denetimlere İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale’nin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Ramazan Aktaş katıldı.

Demirkale, vatandaşlardan ve işyeri sahiplerinden tedbiri elden bırakmamaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konularında uyarı ve hatırlatmalarını sürdürerek, salgının önlenmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında duyarlılıklarını sürdürmelerini söyledi.

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