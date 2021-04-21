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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da yerli ve milli kenevir ‘Vezir’in ekimi yapıldı

İHA

Amasya’da yerli ve milli kenevir ‘Vezir’in ekimi yapıldı

Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletme’sinde 34 dekarlık alanda Türkiye’nin ilk yerli ve milli kenevir türü olan ‘Vezir’in ekimi yapıldı.
Bu yılki ekime katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kenevir tohumlarını toprakla buluşturan mibzerin takılı olduğu traktörü kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin lifli bitkiler ihtiyacını karşılamak için endüstriyel kenevir tohumunu üretilmesi talimatının ardından kenevir eylem planı oluşturulduğunu hatırlatan Vali Masatlı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli kenevir türlerinden olan Vezir’in ekimine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Planlanan üretim faaliyetleriyle ilgili İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz’dan bilgi alan Mustafa Masatlı, “Bu çalışma ülkemiz tarımı adına son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alanda belirlediği hedefler doğrultusunda Tarım İşletme Müdürlüğümüzde 34 dekarlık alanda yapılan bu ekim, yerli ve milli kenevir üretiminin yaygınlaştırılması açısından önemli bir başlangıçtır. Bu çalışmanın Amasya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, her alanda olduğu gibi tarım alanında yerli ve milli üretimi destekleyen ve bizleri teşvik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Masatlı, verimli topraklar üzerine kurulan işletmedeki damızlık sığırcılık ve koyunculuk faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda da incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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