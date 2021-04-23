Taşova OSB’nin ilk toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova OSB’nin ilk toplantısı yapıldı

İHA

Taşova OSB’nin ilk toplantısı yapıldı

Taşova OSB’nin ilk Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantıları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığında yapıldı.
Geçen günlerde resmen kurulan Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ilk Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığında yapıldı.
Vali Masatlı toplantıda yaptığı konuşmada,“Bugün Taşova ve Amasya’mız için tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 2020 yılı Ekim ayında Taşova ilçemizin uygun konumunu ve sanayi potansiyelini değerlendirmek adına burada bir OSB kurulması için çalışmalara başladık. Ardından uygun bir alanı belirledikten sonra çeşitli bakanlıklarımız nezdinde görüşmeler yaparak süreci hızlandırdık. Netice itibarıyla geçtiğimiz günlerde Taşova OSB 363 sicil numarası ile resmen kurulmuştur. Şu andan itibaren ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bildirdiği gerekli prosedürü tamamlayacağız. Bu süreci sizlerin de desteği ve özverisiyle en kısa sürede tamamlamalıyız. Bu süreç tamamlanıp Taşova OSB faal hale geldiğinde hem ilçemizin hem de ilimizin ekonomisi ile istihdamına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha OSB’mizin kurulma sürecinde desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın konuşmalarının ardından Taşova Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulundaki gündem maddeleri görüşülerek, yapılması planlanan öncellikli çalışmalara ilişkin yol haritası belirlendi.

Toplantıya ayrıca Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Taşova Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TBMM Başkanı Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti
Yaya geçitlerine önem veriliyor
YEREL HABERLER Yaya geçitlerine önem veriliyor
Kaldırımlar ve yol ortasındaki mezarlar görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kaldırımlar ve yol ortasındaki mezarlar görenleri ...
457 gram sentetik uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER 457 gram sentetik uyuşturucuya 1 tutuklama
Suluova'da samanlık yangını: 20 ton saman kül oldu Yangına müdahale eden itfaiyeciler oruçlarını yangın yerinde açtı
YEREL HABERLER Suluova'da samanlık yangını: 20 ton saman kül ...
OKA'dan Suluova OSB'ye 1 milyon 68 bin TL'lik hibe
YEREL HABERLER OKA'dan Suluova OSB'ye 1 milyon 68 bin TL'lik hibe
Amasya Üniversitesinde 3 yeni yüksek lisans programına YÖK’ten onay
YEREL HABERLER Amasya Üniversitesinde 3 yeni yüksek lisans ...
Masatlı: “OSB’lerimizin marka değerini arttırıyoruz”
YEREL HABERLER Masatlı: “OSB’lerimizin marka değerini arttırıyoruz”
Amasya Valisi Masatlı: “Sanayi altyapımızı güçlendirerek OSB’lerimizin marka değerini artırıyoruz”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “Sanayi altyapımızı ...
Amasya’da yerli ve milli kenevir ‘Vezir’in ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Amasya’da yerli ve milli kenevir ‘Vezir’in ekimi ...
Tüp tankı patlayan araç alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Tüp tankı patlayan araç alev aldı, o anlar güvenlik ...