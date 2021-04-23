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Amasya'da üstü açık otobüsle çocuklara konser verildi

DHA

Amasya'da üstü açık otobüsle çocuklara konser verildi


Sinan HARMANCISerap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) - AMASYA´da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediyle bandosu üstü açık otobüs ile cadde ve sokaklarda tur atarak könser verdi. 
Amasya´da belediye tarafından hazırlanan üstü açık otobüs, Türk Bayrakları ve balonlarla süslendi. Sokak aralarında belediye bandosu çocuklar için milli marşlar ve çocuk şarkıları çaldı, otobüsü takip eden zabıta ekipleri de bayramı evlerinde geçiren çocuklara çikolata ve bayrak dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Sarı da balkon ve pencerelerden otobüsü ilgiyle izleyen ve ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik eden çocukların bayramını kutlayarak, selamladı.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Koronavirüs ile mücadelenin devam ettiği bu süreçte çocuklarımız evden çıkamadığı için yeterince kutlama yapamıyoruz. Biz de otobüsümüzle sokak sokak gezerek hem onlara hediyelerini takdim ediyor hem de bayramlarını kutluyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI-Serap Şerife KARA
2021-04-23 21:16:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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