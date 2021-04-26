Samsunlu şehit memleketine uğurlandı

PençeYıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Samsunlu Uzman Çavuş Aygün Çakar, Merzifon Havalimanı'ndan memleketine gönderildi.
Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, AvaşinBasyan bölgesinde yürütülen PençeYıldırım Operasyonu'nda, EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın naaşı Amasya'nın Merzifon Havalimanı'na getirildi.
Askeri törenle karşılanan Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, okunan duaların ardından memeleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi’ne uğurlandı.
Törene Şehit Çakar'ın halası Beyhan Şahin, kuzenleri, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkake, SamsunAmasya il ve ilçe protokolü katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.