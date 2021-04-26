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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatlı: “Tedbirleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz”

İHA

Vali Masatlı: “Tedbirleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Son hafta itibariyle ilimizde ve ülkemiz genelinde vaka sayılarında düşüş eğilimi başlamıştır. Bu trendi devam ettirebilmek için tedbirleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmeli ve halkımızı bilgilendirmeliyiz” dedi.
Pandemi tedbirleri değerlendirme toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, “Ramazan ayında hareketliliğin doğal olarak azalması da bu duruma olumlu etki etmiştir. Yaz aylarında rahatlayabilmemiz ve özlediğimiz günlere dönebilmemiz için halkımızın da alınan tedbirlere duyarlılık göstermesi önemlidir. Ayrıca son bir haftada aşılama çalışmalarına gösterdikleri ilgiden dolayı Amasyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah devlet, millet dayanışmasıyla bu sürecinde üstesinden geleceğiz” diye konuştu.
İlçe kaymakamlarının da video konferans yoluyla katıldığı toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz tarafından Korona virüs (Kovid19) salgınının ildeki seyri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

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