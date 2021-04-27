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300 yıldır geliyorlar, geldiklerinde ekim dikim başlıyor Leylekler mahalleliye rehberlik ediyor, onlar gelince verimde artıyor

İHA

300 yıldır geliyorlar, geldiklerinde ekim dikim başlıyor Leylekler mahalleliye rehberlik ediyor, onlar gelince verimde artıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir mahallede bulunan leylekler mahalle sakinlerine yüz yıllardır rehberlik ediyor. Mahalle sakinleri çiftçiler leylekler geldiği zaman ekime dikime başlıyor. Mahallenin en yaşlıları ise leyleklerin geliş gidiş arasındaki zamanı 'en verimli olan zaman' olarak değerlendiriyor.
Mahallenin en yaşlılarından 86 yaşındaki Ekrem Ayaz, leyleklerin bölgeye 20 Şubat'tan itibaren gelmeye başladığını ifade ederek, "Leylekler çiftçilere çok uzun yıllardır rehberlik eder, ben çocukken de bu leylekler vardı. Ne zamandan beri varlar bilinmiyor, onlar gelince mahsulümüz bereketlenir. Balıkçıllar vardı onlar şu an da yoklar gittiler. Leyleklerin geliminde mahsullerin çapaları çıkıyor" dedi.

Kimisi seferberlik diyor, kimisi 300 yıl diyor
Mahalle Muhtarı Cemalettin Öztürk, "Bu bölgeye ne zaman geldiklerini bilmiyoruz. Yaşlıların söylediğine göre kimisi seferberlik diyor, kimisi 300 yıl diyor" diye konuştu.

"Leylekler dijital saatlere değiştirilemez"
“Hayvanlar hissiyatlı varlıklar, doğanın şartlarından nasıl faydalanacaklarını biliyorlar” diyen Muhtar Öztürk, “Biz de onları bu yönleriyle kendimize rehber ediniyoruz. Bu leylekler bizim dünyada hiçbir dijital ve mekanik saate değişmeyeceğimiz doğal saatimiz. Her şeyimizi onlara göre ayarlıyoruz. Leylekler geldi ise verim güzel, leylek gitti ise mahsulümüzü almaya ve hayvanlarımızı kestirmeye başlıyoruz. Hiç bir dijital saate değişmiyoruz çünkü bozulma ihtimalleri var ancak hissiyatlarıyla hareket eden bu hayvanlar kesinlikle zamanı şaşırmazlar. Buna birçok kez şahit olduk. Dijital saatler anı gösteriyor. Bu hayvanlarsa geleceği de hissedebiliyorlar. Hissiyatları çok kuvvetli olduğundan önümüzdeki süreçte havanın ısınıp ısınmayacağına dair kendi sezinlemeleri neticesinde yaz döneminin başlangıcını çok daha net tahmin edebiliyorlar. Mahallemizde ekim dikim ve tarla işeri leyleklerin gelmesi ile başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Leylek var diye direk yıkılmamış"
Öztürk sözlerini, "Elektrik idaresi direğin üzerinde yuva var diye direği yıkmamış. Üzerinde herhangi bir kablo ya da enerji iletim hattı yok. Sadece leylekler için buraya bırakılmış” şeklinde tamamladı.

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