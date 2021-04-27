Taşova TOKİ’de anahtar teslim töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova TOKİ’de anahtar teslim töreni

İHA

Taşova TOKİ’de anahtar teslim töreni

Amasya’nın Taşova ilçesinde yapımı tamamlanan 1. Etap TOKİ Konutlarının anahtar teslim süreci tamamlandı.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün çabaları sonucu ihaleye çıkarılan ve yapımı tamamlanan Taşova 1. etap TOKİ projesinde anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. TOKİ konutlarında vatandaşların anahtarlarını teslim almaları sonrasında TOKİ yöneticilerinden vatandaşların evlerine yerleşme ile ilgili durumları öğrenen Başkan Öztürk, yöneticilerle bir süre durum değerlendirmesi yaptı. Görüşme sonunda TOKİ yöneticileri Belediye Başkanı Bayram Öztürk’e böylesine önemli bir projeye imza atmasından dolayı teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı Bayram Öztürk konu ile ilgili, “Taşova’mıza Toplu Konut İdaresi tarafından 158 konut, 1 ticaret merkezi ve spor alanlarından oluşan TOKİ projesini kazandırarak barınma ihtiyacına önemli katkılar sağlamış olduk. TOKİ projesinin Taşova’da hayata geçirilmesiyle halkımızın mutluluğuna ortak olduk. Vatandaşlarımız burada kira öder gibi ev sahibi oldular. Rabb'im güle güle oturmayı nasip etsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay çocuklara hediye dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay çocuklara hediye dağıttı
Amasya'da Akdağ'a nevruz çiçekleriyle bahar geldi Amasya Akdağ'da baharı simgeleyen nevruz çiçekleri boy göstermeye başladı
YEREL HABERLER Amasya'da Akdağ'a nevruz çiçekleriyle bahar ...
300 yıldır geliyorlar, geldiklerinde ekim dikim başlıyor Leylekler mahalleliye rehberlik ediyor, onlar gelince verimde artıyor
YEREL HABERLER 300 yıldır geliyorlar, geldiklerinde ekim dikim ...
Vali Masatlı: “Tedbirleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmeliyiz”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Tedbirleri sıkı şekilde uygulamaya ...
Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
Karantinadaki hastalardan 'soğuk baklava'ya yoğun talep 40 yıllık tatlı ustası: "Bence soğuk baklavanın virüs üzerindeki etkisi araştırılmalı"
YEREL HABERLER Karantinadaki hastalardan 'soğuk baklava'ya yoğun ...
Samsunlu şehit memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunlu şehit memleketine uğurlandı
Rektör Elmacı: “Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi tarihi bir yalan”
YEREL HABERLER Rektör Elmacı: “Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' ...