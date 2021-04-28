Amasya'ya şehit ateşi düştü

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan PençeŞimşek ve PençeYıldırım Operasyonu´nda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin Gökçe'nin (22) Amasya'da oturan baba ocağına ateş düştü.
Irak´ın kuzeyindeki AvaşinBasyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan PençeŞimşek ve PençeYıldırım Operasyonlarında, arama tarama köpeği ile görev yapan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin Gökçe, teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Amasya´nın Hacılar Mahallesi´nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Gökçe ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi.
Şehit askerin cenazesi, yarın Amasya´nın Beldağ Mahallesi´nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-04-28 23:17:10
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