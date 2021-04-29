Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, SamsunAmasya karayolunun Suluova şehir girişindeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada İstanbul’dan Kars yönüne gitmekte olan Hasan Avinç’in (24) kullandığı 34 GDK 48 plakalı panelvan minibüs, Mehmet Tuna (52) idaresindeki 05 EF 114 plakalı otomobil ile çarpıştı. Panelvan minibüsün yan yattığı kazada minibüs sürücüsü Hasan Avinç ve minibüste bulunan 4 kişi ile otomobil sürücüsü Mehmet Tuna yaralandı. Belediye itfaiye ekiplerinin yardımıyla yan yatan araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bir süre kapalı kalan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Minibüste bulunanların kısıtlama dolayısıyla memleketine dönmeye çalışan inşaat işçileri olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.