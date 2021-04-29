Şehit Hüsamettin Gökçe’nin naaşı Amasya’ya getirildi

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Irak'ın kuzeyinde devam eden PençeYıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe’nin naaşı, Merzifon Havalimanı’nda karşılandı.

Hakkari’de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Şehit Hüsamettin Gökçe’nin cenazesi, Merzifon Havalimanı'nda şehidin yakınları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, il, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

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