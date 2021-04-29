Şehit Uzman Onbaşı Gökçe´nin cenazesi Amasya´da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Uzman Onbaşı Gökçe´nin cenazesi Amasya´da

DHA

Şehit Uzman Onbaşı Gökçe´nin cenazesi Amasya´da


Hakan AYGÜNOğuzhan UYSAL/AMASYA, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen PençeŞimşek ve PençeYıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe´nin (22) cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.
Irak´ın kuzeyindeki AvaşinBasyan bölgesinde yürütülen operasyonlarında, eğitimli köpekle arama yaparken teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe´nin cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı´nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Amasya´ya getirildi. Şehidin cenazesini, babası Cemalettin ve annesi Semra Gökçe, kardeşleri, nişanlısı İlayda Savun, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik için Hacılar Mahallesi´ndeki baba ocağına götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Amasya Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL
2021-04-29 13:07:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Hüsamettin Gökçe’nin naaşı Amasya’ya getirildi
YEREL HABERLER Şehit Hüsamettin Gökçe’nin naaşı Amasya’ya getirildi
Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 ...
Hayvan figürlerini bastonlara işliyor Bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, at, köpek, leylek gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Hayvan figürlerini bastonlara işliyor Bastonların sap ...
Şehit ateşi Amasya’ya düştü Amasyalı Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin ailesine acı haber verildi Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Şehidimizin babası ‘Vatan sağolsun. Bende hazırım’ dedi”
YEREL HABERLER Şehit ateşi Amasya’ya düştü Amasyalı Şehit Uzman ...
Amasya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Amasya'ya şehit ateşi düştü
Sürücülere, iftara beş kala ikramlık dağıttılar
YEREL HABERLER Sürücülere, iftara beş kala ikramlık dağıttılar
EBA destek noktası köylere ulaşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER EBA destek noktası köylere ulaşmaya devam ediyor
Düğün yemeğini Afrika´da verdiler
YEREL HABERLER Düğün yemeğini Afrika´da verdiler
Başkan Sarı, köyünde baba vasiyeti Ramazan geleneğini sürdürdü Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Babamın ‘doğduğun toprakları asla unutma’ diye vasiyeti var”
YEREL HABERLER Başkan Sarı, köyünde baba vasiyeti Ramazan geleneğini ...
Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi
YEREL HABERLER Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını ...
Düğün yemeği yerine 300 Afrikalıya iftar
YEREL HABERLER Düğün yemeği yerine 300 Afrikalıya iftar
Taşova TOKİ’de anahtar teslim töreni
YEREL HABERLER Taşova TOKİ’de anahtar teslim töreni
Kızılay çocuklara hediye dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay çocuklara hediye dağıttı
Amasya'da Akdağ'a nevruz çiçekleriyle bahar geldi Amasya Akdağ'da baharı simgeleyen nevruz çiçekleri boy göstermeye başladı
YEREL HABERLER Amasya'da Akdağ'a nevruz çiçekleriyle bahar ...
300 yıldır geliyorlar, geldiklerinde ekim dikim başlıyor Leylekler mahalleliye rehberlik ediyor, onlar gelince verimde artıyor
YEREL HABERLER 300 yıldır geliyorlar, geldiklerinde ekim dikim ...