Şehit Uzman Onbaşı Gökçe´nin cenazesi Amasya´da

Hakan AYGÜNOğuzhan UYSAL/AMASYA, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen PençeŞimşek ve PençeYıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe´nin (22) cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.
Irak´ın kuzeyindeki AvaşinBasyan bölgesinde yürütülen operasyonlarında, eğitimli köpekle arama yaparken teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe´nin cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı´nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Amasya´ya getirildi. Şehidin cenazesini, babası Cemalettin ve annesi Semra Gökçe, kardeşleri, nişanlısı İlayda Savun, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik için Hacılar Mahallesi´ndeki baba ocağına götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Amasya Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL
2021-04-29 13:07:20
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