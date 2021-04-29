Şehit Uzman Onbaşı Gökçe´nin cenazesi Amasya´da (2)

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen PençeŞimşek ve PençeYıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe (22) için Hacılar Mahallesi´ndeki baba ocağında helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra Beldağ Mahallesi´ne götürüldü. Buradaki törene şehidin babası Cemalettin ve annesi Semra Gökçe, kardeşleri, nişanlısı İlayda Savun, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Gökçe, Beldağ Mahallesi´nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA-Genel Türkiye-Amasya Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL

2021-04-29 17:34:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.