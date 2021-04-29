Şehit Uzman Onbaşı Gökçe´nin cenazesi Amasya´da (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen PençeŞimşek ve PençeYıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe (22) için Hacılar Mahallesi´ndeki baba ocağında helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra Beldağ Mahallesi´ne götürüldü. Buradaki törene şehidin babası Cemalettin ve annesi Semra Gökçe, kardeşleri, nişanlısı İlayda Savun, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Gökçe, Beldağ Mahallesi´nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
DHA-Genel Türkiye-Amasya Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL
2021-04-29 17:34:53
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