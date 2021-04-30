Amasya'da sağanak Aniden bastırdı, 15 dakika sürdü

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Taşova ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini öğle saatlerinde sağanak yağışa bıraktı. Bir anda başlayan sağanak yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Gök gürültüsüyle devam ederek etkisini yitiren sağanak daha sonra hafif şekilde yağmaya devam etti.



Rögarlar taştı

İlçede farklı noktalarda rögar kapakları taştı. Bazı mahallelerde yağmur suları rögardan taşarak küçük su birikintileri oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.