Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Amasya’da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre A.Y, isimli şahsın araçla Kayseri’den Amasya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince operasyon başlatıldı. Akyazı köyü mevkiinde durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gr metamfetamin maddesi bulundu. Araçtaki A.Y ve İ.B. gözaltına alındı. A.Y.nin evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 11 fişek uyuşturucu madde bonzai, 5 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL paraya el konuldu.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler A.Y. ve İ.B, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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