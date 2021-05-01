Vali Masatlı: “Verilen onca çaba ve fedakarlıklar boşa gitmemeli”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (Kovid19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla polis kontrol noktalarında uygulanan denetimleri takip etti.

Verilen onca çabanın ve ortaya konulan fedakarlıkların boşa gitmemesi için halka çağrıda bulunan Vali Masatlı, “Birçok insanımızı, sağlıkçımızı ve vatandaşımızı bu salgında kaybettik. Onlara gösterebileceğimiz en büyük saygı, bu mücadeleye gönülden destek vermektir” dedi.

Denetimlerde İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Coşkun da yer aldı.

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