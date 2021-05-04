Merzifon'da yıldırım düştü: 1 ölü

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Merzifon ilçesinde ikindiden sonra sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte Merzifon'a bağlı Karatepe köyüne yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle H.C.K. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

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