Tarlada çalışırken üzerine yıldırım düştü

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Merzifon ilçesinde tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen Hamza Can Kaya (31), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karatepe köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Hamza Can Kaya´nın üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaya´nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hamza Can Kaya, bugün kılınan cenaze namazının ardından Karatepe köyünde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merzifon Sinan HARMANCI
2021-05-04 14:41:30
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