Amasya’da ‘tam kapanma’ denetimi Vali Masatlı: “Ramazan Bayramı sonrasında, sergilediğimiz fedakarlıkların meyvelerini almış olacağız”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, beraberinde İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz’in katılımıyla Amasya’da uygulama noktalarında emniyet tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine katıldı.

Durdurulan araçlardaki belgeleri bizzat kontrol ederek vatandaşlardan kurallara uymaları noktasında ricada bulunan Vali Masatlı daha sonra kent merkezinde tam kapanma sürecinde açık durmasına müsaade edilen işletmeleri ve fırınları denetledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tam kapanma sürecinde Amasya’nın çeşitli noktalarında denetim faaliyetlerini sürdüren polis kontrol noktalarını ziyaret ederek vatandaşların tedbir ve kurallara hassasiyetle uyulması hususunda bilgilendirmede bulundu.

Salgının gölgesinde zorlu bir yılı geride bıraktığımızı ifade eden Vali Masatlı, “Kapanma sürecini tedbirlere tam olarak uyarak en iyi şekilde değerlendirelim. İnşallah bu sayede Ramazan Bayramı sonrasında, sergilediğimiz fedakarlıkların meyvelerini almış olacağız” dedi.

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