Amasya’da polis denetimlerini artırdı

Amasya’nın Taşova ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri 17 günlük tam kapanma süreci içinde denetimleri artırdı. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanlara cezai yaptırım uyguluyor.
İlçenin AmasyaErzincan karayolu, Amasya yolu üzerinde uygulama noktasında yapılan uygulamalarda sürücüler Genel Bilgi Taraması'na (GBT) tabi tutuldu. Araçlarıyla seyahat eden sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığı denetlendi. Durdurulan sürücülere alkol testi yapıldı.
Geçen hafta Perşembe günü akşamı başlayan sokağa çıkma kısıtlaması süresince denetimlerin devam edeceğini anlatan emniyet görevlileri, seyahat izin belgesi olmayan sürücülerin, seyahat etmemelerini istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.