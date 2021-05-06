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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Üniversitesine ‘Turuncu Bayrak’ ödülü

İHA

Amasya Üniversitesine ‘Turuncu Bayrak’ ödülü

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu(MYO), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 'Turuncu Bayrak' ödülü kazandı.
Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin; mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından gerçekleştirilen 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu.
Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın MYO engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ile yapılan değerlendirme neticesinde, YÖK 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Mekânda Erişilebilirlik Alanında “Turuncu Bayrak” ödülüne layık görüldü. YÖK tarafından 2018 yılında verilmeye başlanan “Engelsiz Üniversite Ödülünü” Amasya Üniversitesi ilk kez bu yıl aldı.
Turuncu Bayrak Ödülünün önemine dikkat çeken Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı yaptığı açıklamada, "Turuncu Bayrak ödülünün alınması engelli dostu üniversite olma yolunda çok önemli bir adımdır. Bu çalışmalar üniversitemizin farklı birimlerinde devam etmekte olup, önümüzdeki yıllarda daha fazla birimden bu bayrak ödüllerini almak için başvuru yapılacaktır. Turuncu Bayrak ödülü alınmasından dolayı başta Taşova MYO çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu ödüllerin artarak devamını diliyorum" dedi.

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