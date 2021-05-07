Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Amasya’da ismini vermek istemeyen gizemli bir hayırsever bakkala giderek, veresiye defterindeki vatandaşların yüklü miktardaki borçlarını ödedi.

Gizemli hayırseverler, bu kez Amasya’da ortaya çıktı. Hayırsever, Taşova ilçesine bağlı Elmakırı köyünde Necmi Çalışkan’a ait bakkala gelerek köylünün tüm veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi. Defterde bulunan 2 bin 500 liralık borcun tamamının ödemesini yaptı.

Bakkal Necmi Çalışkan, hayırseverin örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi. Çalışkan, “Muhtar geldi söyledi. 'Köylünün borçlarını bir hayırsever ödeyecek' diye. Bakkala ait olan hesapları o vatandaş ödedi. Allah razı olsun. Yardımcı oldu vatandaşa. Bir iki sene geçince ödeme durumu olmayanlara biz de bir kalem çekiyoruz. Bu sene de bir hayırsever kapattı bakkalın hesaplarını” dedi.

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