Annesinin kabul etmediği kuzuyu evlerinde besliyorlar Bu kuzu bez parasını kendisi seçiyor

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Karakuş ailesi, annesinin kabul etmediği kuzuyu bir aydır evlerinde besliyor.
Biberonla beslenip altı bezlenen ‘Sürmeli’ adlı kuzu bez almak için önüne dizilen paraları bile kendisi seçiyor. Kuzuyu sahiplenen çiftçi Serkan Karakuş, ilçeye bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisindeki evlerinde banyoda yıkayıp saç kurutma makinesiyle tüylerini kuruttukları kuzuyu adeta evlat yerine koyduklarını belirtti. Evli ve 3 çocuk babası Karakuş, büyüyene kadar yanlarından ayırmayacakları kuzularının kraker yemeyi çok sevdiğini anlattı.
Eşi Münevver Karakuş da sevimli kuzunun evin bir ferdi haline geldiğini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.