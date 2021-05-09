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81 yaşındaki fedakâr anne 43 ve 55 yaşlarındaki engelli evlatlarına gözü gibi bakıyor

İHA

81 yaşındaki fedakâr anne 43 ve 55 yaşlarındaki engelli evlatlarına gözü gibi bakıyor

Amasyalı 81 yaşındaki fedakâr anne Fatma Günay, biri 43, diğeri 55 yaşında olan bedensel ve görme engelli evlatlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan fedakâr anne Fatma Günay, 43 yaşındaki doğuştan görme ve bedensel engelli kızı Sündüs Günay’ın ve 55 yaşındaki bedensel engelli olan ve şeker hastalığı dolayısıyla sonradan görme yetisini kaybeden oğlu Şaban Günay'ın gören gözleri, yürüyen ayakları oluyor.

Tek zorluğu, ilerleyen yaşım, Allah ömür verdikçe hizmetkârlarıyım
Engelli çocukların normal çocuklardan daha çok sevgi ve ilgiye muhtaç olduğunu vurgulayan ve evlat sevgisinin tarifinin mümkün olmadığını aktaran anne Fatma Günay, "İkisinin arasında ömrümü geçiriyorum. Tek zorluğu, ilerleyen yaşım. Allah ömür verdiği müddetçe yavrularımın hizmetindeyim" dedi.

Görme engelli oğlu için yatak istiyor
Evlatlarının her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Günay, "Onların mutluluğu bana yetiyor, canları sıkılmasın diye kıpı önüne çıkartıyorum, tuvalet ihtiyaçları olduğunda onları sırtımda taşıyorum. Şaban evladım için yetkililerden yatak istiyorum” dedi.

“Annem benim, canım annem”
"Annem içim canımı veririm" diyen 43 yaşındaki bedensel ve görme engelli Sündüs Günay, "Annem benim canım annem, annem için canımı veririm. Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

“Annem bize hayatını adadı”
Annelerinin kendilerine hayatını adadığını ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Şaban Günay, "Annem bizleri yediriyor, içiliyor, gezdiriyor. Tek isteği annem yaşlandığı için bizleri yatakta rahat çeviremiyor. Onun bize daha rahat bakabilmesi için yetkilerden yatak istiyorum” sözlerini kullandı.

“Ne diyeyim, Fatma Teyze parmak ile gösterilecek bir kadın”
81 yaşındaki Fatma Günay’ın parmak ile gösterilecek kadın olduğunu söylen Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz ise "Anneler Günü'nde fedakâr annemiz Fatma teyzeyi ziyaret etmek istedik. Teyzemiz evlatlarının her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Kimi evimizde beş kimi evimizde üç tane engellilerimiz var, annelerimiz tabiri caiz ise bir gardiyan gibi engellilerimizin başlarında gecegündüz bekliyorlar. Engelli annelerimizin hakkı asla ödenmez” ifadelerini kullandı.

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