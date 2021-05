Annesinin ölümüne alışamayan engelli genç, iki yıldır hayaliyle yaşıyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan zihinsel engelli genç Serdar Taşkaya (40), her gün annesinin mezarı başına giderek toprağına sarılıp öpüyor. Annesinin ölümünü kabullenemeyen Taşkaya annesinin kabri başında dua edip, mezarına hediyeler bırakıyor.

Kanser hastası olan annesini iki yıl önce kaybettikten sonra ablası ve eniştesinin sahip çıkıp ihtiyaçlarını karşıladığı ve onu bir an bile yalnız bırakmadığı zihinsel engelli genç Serdar Taşkaya, her gün annesinin mezarı başına gidip mezarına hediyeler bırakıyor.

Uykularında kardeşinin annesi ile konuştuğunu belirten ablası Suna Şimşek, "Kardeşim gündüz hayaliyle gece ise uykusunda her gün annem ile konuşur. Mezarlık ziyaretinde bütün mezarları ziyaret eder, öper, sever konuşur. Sonra anne şurada bir çocuk mezarı var onu ziyaret ettim der, anneme anlatır. Kendi sağlık sorunları var. Annemin mezarına gittiğinde 'Anne ben iyiyim' der" dedi.



Kokusu sinsin diye günlerce koynunda sakladığı çorabını annesinin mezarına gömdü

Abla Suna Şimşek, "Kardeşim annemin fotoğrafını elinden hiç düşürmez, yemek yerken önce o fotoğrafa yedirir sonra kendisi yer. Birisi kendisine harçlık verdiğinde hemen anneme bir şeyler alır. Hatta geçen günlerde çorap almış, günlerce koynunda sakladı, 'neden' diye sorduğumda 'Ona kokum sinsin anneme götüreceğim' diye ifade etti. Bugün de Anneler Günü'nde mezarına gittiğimizde onu mezarına gömdü. Kendisinin sağlık sorunları var. Bu konuda büyüklerimizin desteğine de ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

